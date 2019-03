Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) svarer på kritikk:

Mener Høyre er ute og «shopper» saker

Tirsdag uttalte Høyres ordførerkandidat i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, at partiet ønsket å få på plass en kvalitetsplan for barnehage. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) mener dette er et forsøk fra Høyre på å få eierskap til saker før høstens kommunevalg.