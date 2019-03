Sortland

– Vi streiker fordi vi vil ta vare på miljøet, sier Sofie Olsen Hammer.

Hun var en av en gruppe på tre tredjeklassinger ved Lamarka skole som VOL traff på i Sortland sentrum fredag formiddag. Da hadde trioen, som bar på store streikeplakater, nettopp vært på rådhuset og ytret sin misnøye når det gjelder klimadebatten.

Sin unge alder til tross, er skoleelevene svært miljøbevisste.

– Alle på skolen er veldig opptatt av miljøet. Det er utrolig viktig å ta vare på jorda vår, sier Olsen Hammer.

– Det er veldig dumt å kjøre mye bil, da er det bedre å gå eller sykle, sier Oline Hansen Sørvoll.

Vil kontakte butikker

På spørsmål om hvordan det var å streike, kommer svaret kontant.

– Jeg synes det var veldig gøy, selv om jeg kanskje er litt for lat til å streike, sier Jonathan Johansen Pedersen.

De unge streikende utelukker ikke at de kommer til å bruke plakatene om igjen i forbindelse med en ny streik.

– Vi skal nok bruke dem neste gang det blir streik også, sier Hansen Sørvoll, og har allerede tenkt på hvordan man kan sette miljø på dagsorden i hverdagen.

– Jeg vurderer å sende en melding til butikkene der jeg skal be dem om at de ikke bruker så mye plass, slår hun fast.

Stolt over oppmøtet

Initiativtaker til skolestreiken på Sortland, tiendeklassing Lovise Olsen, var svært fornøyd med avviklingen av streiken.

– Elever fra både Myre, Melbo, Bø og Holmstad var til stede utenfor rådhuset. Det var litt dårlig planlagt, men jeg er stolt over oppmøtet, og ikke minst stolt over at vi fikk det så bra til, sier Olsen.

Det var den svenske 16-åringen Greta Thunberg som satte klimastreiken på dagsorden. Olsen håper at Thunbergs budskap, og miljøspørsmålet for øvrig, gjør at folk blir mer bevisste når det gjelder miljøet fremover.

– Jeg håper at folk bruker mindre plast og blir med bevisste rundt det. Og så håper jeg at denne klimadebatten som har vært nå, kan skape en ny miljøbølge, slår Lovise Olsen fast.