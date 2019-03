164 km/t ga 30 dager fengsel

Sortland

Det bestemte Vesterålen tingrett i dag. Saken ble behandlet onsdag. Politibetjent Morten Engen Jacobsen sa til retten at det var et mirakel at kjøreturen endte godt.

Mannen må også betale en bot på 42.000 kroner og får ikke lov å kjøre bil på tre år regnet fra 22. august i fjor.

Straffen er seks dager kortere enn det aktor foreslo. Forsvarer Stian Paulsen pekte på at det ikke var tatt høyde for at den unge mannen var under rehabilitering, og det sa retten seg enig i. Fengselsstraffen ble fastsatt til 30 dager.

Aktor ba om at det ble idømt saksomkostninger etter rettens skjønn, men dette avviste Vesterålen tingrett. Saken skulle egentlig ha vært behandlet som en enedommersak, men dommeren som behandlet saken var i tvil om mannen egentlig var skyldig etter tiltalen fordi han forklarte at han hadde et panikkanfall. Den ungen mannens forsvarer stilte seg uforstående til dette, og retten avviste også at det skulle idømmes saksomkostninger.