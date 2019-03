Sortland

– Vi slo Sortland! Det er skikkelig kult. Vi vant 6-5, utbryter Johannes (nesten 7 år).

Lagkameratene var skjønt enige om at det var stort å slå Sortland.

– De trener veldig mye, sier Nora (8) år, før Johannes skyter inn:

– Ja, også skyter de veldig hardt!

Så langt hadde laget vunnet tre av fire kamper, og hadde store ambisjoner om å også vinne den siste kampen for i dag. Selv om barna helt klart synes det er morsomt å spille fotball, tærer det også på kreftene.

– Det er tungt å springe så mye, sier Nora.

– Blir rørt og veldig stolt

Fotballfar fra Alsvåg, Raymond Lind, synes det er veldig morsomt med en slik turnering.

– Det er bare å se hvor mye barna koser seg. De gir alt, men det er selvfølgelig litt nervepirrende også, sier han.

Selv om Alsvåg IL så langt har vunnet alt, mener Lind det er gleden med å delta som driver barna.

– Som foreldre blir man litt rørt og veldig stolt, for de står virkelig på, sier Lind.

1.000 besøkende

Som navnet Vesterålskraft Cup lyder, er turneringen arrangert blant annet av Vesterålskraft. Her deltar barn fra 5 til 16 år lørdag og søndag.

Magnus Hjelle, markedsansvarlig i selskapet, sier at de så langt er veldig fornøyd.

– Vi har 71 påmeldte lag, som er rundt 300 barn. Da vi tidligere år har hatt rundt 50 påmeldte lag, er dette en klar påmeldingsrekord, slår han fast.

Også Mats Aas, styreleder i Sortland IL er storfornøyd.

– Det har vært et vellykket arrangement til nå med veldig mange påmeldte lag. Folk har kommet fra både Narvik, Harstad og Lofoten, sier han.

Aas anslår at det er rundt 1.000 stykker i Blåbyhallen lørdag.

Vant for de aller yngste

Da Norges fotballforbund i år satser på noe nytt, spill innenfor vanter for de minste, har cupen åpnet for at også de barna som skal starte på skolen i år kan delta.

I den forbindelse har Sparebank 1 Nord-Norge Sortland og Vesterålskraft spleiset på et slikt vant til Sortland IL.

– Her spiller de aller yngste, og vantene bidrar til at ballen hele tiden er i spill, sier Hjelle.

Når barna spiller turnering i vant, har hvert lag tre spillere på banen til enhver tid. Innbytter skjer underveis og skulle ett lag lede mye over det andre, får laget som ligger under en ekstra mann på banen.

Ifølge Hjelle er formålet at andre lag i regionen som ønsker å arrangere turneringer for de aller minste, kan låne dette vantet, som står i Blåbyhallen.