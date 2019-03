Los fra Vesterålen og Troms er om bord «Viking Sky»

Sortland

Det bekrefter losoldermann Andor Antonsen overfor VOL.

Han sier at begge er svært erfarne loser.

– I den situasjonen losene er i nå, fungerer de som rådgivere for kapteinen. Jeg vil anta at de er en verdifull ressurs å ha om bord, sier Antonsen til VOL.

Passasjer rystet etter å ha blitt evakuert fra cruiseskip Janet Jacob, som ble evakuert fra cruiseskipet Viking Sky, sier til NRK at situasjonen er det mest skremmende hun har opplevd.

Han opplyser at han står i løpende kontakt med losene.

– Det står bra til med mine folk, sier han.

Antonsen er ikke helt sikker på når de to gikk om bord, men sier at han antar at reisen skulle være over i Ålesund.

Kystvakten bistår cruiseskip med motorproblemer Lørdag ettermiddag fikk cruiseskipet «Viking Sky» motorproblemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal. Fire helikoptre og en rekke fartøy, deriblant kystvaktskipet Njord, bidrar med å evakuere de 1.300 passasjerene.

Losoldermannen i Lødingen har 37 loser i sin tjeneste, og har ansvaret for strekningen Finnsnes-Trøndelag.

– Hvilke båter er lospliktige?

– Grovt sett alle båter over 70 meter som planlegger seilas innenfor grunnlinjen, eller 30 og 50 meter hvis de fører ekstra farlig last.