Ett minutts stillhet for Charlie

Sortland

Den starter onsdag 3. april, i Sortland kirke.

Samtidig som jordfestelsen finner sted, klokken 13.00, vil lastebiler landet over parkere og markere Charlies bortgang med ett minutts stillhet, skriver Tungt.no

– Dette syns jeg er helt fantastisk. Jeg setter stor pris på initiativet. Det er fint for saken - og en fin gest overfor Charlie, sier Ramona H. Lind i en kommentar til Tungt.no.

En litauisk yrkessjåfør ble dagen i forveien dømt til 90 dagers fengsel for ulykken han forårsaket, da han mistet kontrollen over vogntoget i alt for høy hastighet på det glatte underlaget. Hengeren traff bilen til Charlie.

Etter å ha ligget i koma siden ulykken i januar, døde 22-år gamle Charlie Dan Lind på sykehuset i Tromsø, 21. mars.

Charlie Dan Lind (22) er død – Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, sier moren Ramona Lind.