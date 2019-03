Slik skal yrkessjåfører vise respekt under begravelsen til Charlie

Sortland

Den starter onsdag 3. april, i Sortland kirke.

Samtidig som jordfestelsen finner sted, klokken 13.00, vil lastebiler landet over parkere og markere Charlies bortgang med ett minutts stillhet, skriver Tungt.no

– Dette syns jeg er helt fantastisk. Jeg setter stor pris på initiativet. Det er fint for saken - og en fin gest overfor Charlie, sier Ramona H. Lind i en kommentar til Tungt.no.

En litauisk yrkessjåfør ble dagen i forveien dømt til 90 dagers fengsel for ulykken han forårsaket, da han mistet kontrollen over vogntoget i alt for høy hastighet på det glatte underlaget. Hengeren traff bilen til Charlie.

Etter å ha ligget i koma siden ulykken i januar, døde 22-år gamle Charlie Dan Lind på sykehuset i Tromsø, 21. mars.

Ramona Lind gikk kort tid etter ulykken ut og etterlyste strengere kontroll og regelverk rundt utenlandsk tungtrafikk som kjører på norsk vinterføre med uegnede dekk.

Vogntogsjåføren ble dømt til 90 dagers fengsel og mistet retten til å kjøre i Norge de neste tre årene.

– Jeg opplever straffen som en hån mot livet til Charlie og har vondt for å forstå frikjennelsen om grov uaktsomhet etter å ha vært tilstede i rettssaken. Det forandrer likevel ikke noe for situasjon vår, men har heller ingen preventiv virkning for de som kommer etter, sa Ramona Lind til iTromsø etter at dommen falt.

Charlie Dan Lind (22) er død – Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, sier moren Ramona Lind.