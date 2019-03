200 har meldt seg på tidenes første Plog-konferanse

Sortland

– Vi skal være ærlig å si at det å arrangere en konferanse i en slik skala har alltid vært noe vi har hatt veldig lyst til. I høst bestemte vi oss for at vi gjør det, vi kan ikke vente lengre, sier konferansegeneral Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

God påmelding

Konferansen har per nå nærmere 200 påmeldte i stort og smått. Påmeldingene er fra hele Hålogland, noe konferansegeneralen er svært fornøyd med.

– Målet er at Plogkonferansen skal være en konferanse for hele Nord-Norge. Nå fokuserer vi på én ting: å levere en best mulig opplevelse til de som kommer slik at næringslivet blir inspirert til enda mer samarbeid.

Satte krav til foredragsholderne

For å oppnå målsetningen med Plog måtte arrangørene sette noen krav til foredragsholderne:

– Vi har bare plukket foredragsholdere som på en eller annen måte kan spre kunnskap eller inspirere. Likevel presiserte vi for alle at vi ønsker ikke presentasjoner som bare handlet om egne suksesser, men som også gav konkret kunnskap deltakerne kunne ta i bruk med en gang. Det høres kanskje naturlig ut, og det skal det også være, sier Pedersen.

Kjente foredragsholdere

Til plog kommer Dag Otto Lauritzen, Susanne Kaluza, Gard L.B. Michalsen, Tor Åge Eikerapen, Martine Fraas og Therese Eliassen. I tillegg kommer Christian Borch som skal lede “næringslivsdilemmas”, en seanse hvor et panel løser hverdagslige jobbdilemmaer. Som konfransier kommer Hallvard Holmen, og Inge Bremnes underholder ila konferansen.