– Det viktigste er innstillingen – det som sitter mellom ørene

Sortland

Det var litt av en reise den tidligere proffsyklisten tok med publikum på under Plog-konferansen. Fra da han som unggutt bestemte seg for å overdøve 17. mai-salutten i Grimstad ved hjelp av dynamitt og fenghetter, til hans engasjement i organisasjonen Mot og livet som syklist.

Dag Otto Lauritzen oppfattes som en superhelt blant mange. Han har ikke bare vært blant verdens beste syklister, men han er også utdannet fallskjermjeger og politimann. Og har erfaring fra næringslivet som eiendomsmekler.

Ingenting er umulig

Da han som ung utdannet seg i Forsvaret, ble han alvorlig skadet i ei fallskjermulykke. Som aktiv mann som har vært en propell helt siden han var en liten gutt, var det et slag i trynet å få vite fra legen at det heretter ble et roligere liv.

Hvordan man takler en slik beskjed, er avgjørende.

– Jeg ble litt fandenivoldsk. Jeg tenkte at jeg skal gjøre alt jeg kan for å motbevise de ordene til legen, sier Lauritsen, som fire år senere hadde oppnådd drømmen ingen andre hadde tro på, nemlig en plass på det norske sykkellandslaget.

– Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid. Det viktigste er at du har tro på deg selv. Det gjelder bare å ikke gå i kjelleren når man får en slik beskjed. Innstillinga man har, det som sitter i mellom ørene, er det som er teller, sier han.

– Når du forteller andre om en drøm du har, så vil du alltids få høre at det der går ikke. Ikke hør på disse menneskene!

Ut av komfortsonen

Året som fallskjermjeger var det hardeste i livet hans, men også det viktigste, fordi han fikk testet egne grenser.

– I ettertid blir alt annet så mye lettere å takle, fordi man kan tenke tilbake på at man en gang taklet det som opplevdes som ubehagelig. Derfor er det så viktig å gå ut av komfortsonen av og til, for da får du noen slike verktøy, sier Lauritzen.

Lå i en grøft

Han lå i ei grøft i Frankrike, og var så sliten at han bare ville bli liggende. Men når du har overlevd helvetesuka i hæren, så kommer du deg opp.

Han viser også til at når du tror du er i kjelleren og det ikke finnes mer å hente, er man i realiteten bare halvveis ned trappa.

– Fordi vi har så enormt med ressurser. Det gjelder å finne dem, og finne ut hva som trigger deg, sier han.

Aktivitet er viktig

Lauritzen er også opptatt av hverdagsaktiviteten, det å holde kroppen i bevegelse. Og faktisk koble av fra mobiler og være litt til stede i møte meg egen familie og andre mennesker.

– Å gå i femti minutter tre ganger i uka gir en fantastisk helsegevinst. Det kommer du aldri til å angre på at du prioriterte, sier han som mener at både unge og voksne i dag sitter alt for mye i ro.

Han viser også til at hjelperytterne, de som ikke alltid får så mye anerkjennelse for innsatsen de gjør, er helt essensielle både i sykkelritt og i bedrifter.

– Det å bli sett og få anerkjennelse er noe som er avgjørende. Som eiendomsmekler er det lett å kåre årets selger, men hun som sitter i resepsjonen og på regnskap blir kanskje glemt. I en bedrift er det mange slike hjelperyttere som gjør en innsats som vi glemmer å anerkjenne, sier han.

Mental styrke

Å være løsningsorientert, henger sammen med det å ha mental styrke.

– Krasjer datamaskinen, så ikke gå i kjelleren men tenk heller hvordan løser jeg dette. Å være løsningsorientert har fungert veldig godt for meg, sier Dag Otto, som har vunnet sykkelløp på stjålet sykkel. Ei nødløsning riktignok, men det fungerte da han lå i tet og opplevde sykkelhavari bare kilometere unna målstreken.

– Jeg mener viljestyrke er det viktigste talentet vi har. Jovisst har du lov til å sette deg ned og sørge, om alt går deg imot i livet eller på jobben. Men du har ikke lov å bli sittende. Det å komme videre er noe som er avgjørende, slår Dag Otto Lauritzen fast.