Inspirert til å heie hverandre fram

Sortland

I løpet av torsdagen har et bredt spekter av foredragsholdere stått på scenen under den første Plog-konferansen.

– Det viktigste er innstillingen – det som sitter mellom ørene – Alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid, sier Dag Otto Lauritzen. Under Plog-konferansen delte den tidligere proffsyklisten tips, både for å lykkes i næringslivet og i livet generelt.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger i løpet av dagen. Det som er viktig for oss er at folk får en god opplevelse av konferansen. Og det at vi får et bredt perspektiv, for vi har ikke bare et Vesterålsperspektiv, men løfter blikket også utover regionen, sier Martin Meisterlin i Deadline Media.

Deadline Media arrangerer konferansen sammen med de lokale samarbeidspartnerne SE Gruppen og Sparebanken Nord-Norge, og Vesterålskraft. Det kom over 200 deltakere fra hele regionen, og torsdag kveld deles det også ut en næringslivspris under konferansens gallamiddag.

– Inspirerer

Psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eierapen, snakket om unike kundeopplevelser, om hvordan dette med salg fungerer og hvor viktig det er å bygge tillitt. For tilfredse kunder kommer alltid tilbake.

– Måten han snakker om tillitt på og hvordan man skal skape de relasjonene og lykkes med salg, det var helt gull sier Lena Darèn, som var blant tilhørerne.

Fornøyd ordfører

Blant fornøyde deltakere i konferansen er Øksnes-ordfører Karianne Bråthen:

– Jeg synes dette har vært en kjempebra konferanse. Når du bor i en storby så har du mye større tilgang på tilbud som dette. Her har man valgt å hente opp dyktige folk hit til Vesterålen for å inspirere oss, og det synes jeg er fantastisk, sier Bråthen.

Nærmere 200 har meldt seg på tidenes første Plog-konferanse Konferansen har som mål å samle næringslivet i Nord-Norge for å sette en felles målsetning for å løfte regionen og spre kunnskap - på tvers av konkurranseforhold, kommune -og fylkesgrenser.

– Kunsten å heie på hverandre

Visekunstner Inge Bremnes sørget for kortreist nordnorsk underholdning på konferansen.

Gard Lehne Borch Mikalsen høstet også ros for sitt foredrag, der han viser til at regionen må ha tro på eget potensial.

– Jeg synes han var veldig god på å få fram budskapet. Det at vi i større grad i Vesterålen kan heie hverandre fram, og faktisk se det store potensialet vi har, det tror jeg er avgjørende. At vi ikke bare hengir oss til å syte, men løfter fram det som er bra, sier Karianne Bråthen.