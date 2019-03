Fiffig fiskebolleannonse på Finn: boks til salgs for 750 kroner

Sortland

Siden 1912 har Vesteraalens produsert den ikoniske grønnfargede fiskebolleboksen som har vært selskapets flaggskip. Bollene som er laget av torsk og hyse har vært elsket av mange nordmenn i mer enn et århundre.

Administrerende direktør ved Vesteraalens AS, Viktor Johnsen: – Snart er den «humanitære fiskebollekrisen» over Vesteraalens Fiskeboller har den siste måneden ikke vært å finne i butikkhyllene. Administrerende direktør ved Vesteraalens AS, Viktor Johnsen, sier de har blitt kontaktet av folk fra hele landet grunnet mangelen, men nå vil fiskebollene snart være på plass i butikkhyllene igjen.

Nylig dukket det opp en annonse på finn.no som har vakt litt oppsikt. På Finn.no ligger en boks til salgs for 750 kroner.

– Jeg har spurt litt rundt og de som har jobba her i mange år sier det har skjedd tidligere, da det var stans i produksjonen i forbindelse med brann. Da har folk prøvd å få tak i fiskeboller andre steder, sier markedskoordinator Øystein Lihaug Hjelle.

Hundre forespørsler i uka

Hjelle ble oppmerksom på fenomenet først da det dukket opp en annonse på marketplace på Facebook, og deretter et nokså stort prishopp til annonsen på finn.no.

– Ja, det er et godt bidrag på boksen. Vi synes det var litt artig, for annonsen ble lagt ut da boksene ennå ikke var kommet tilbake i butikkene. Fortsatt er det noen butikker som ikke har fått, mens andre igjen har fått inn og blitt utsolgt, sier han.

For at det er sug i markedet etter fiskeboller, er det ingen tvil om:

– Vi har fått melding fra kunder som sier de har bunkret opp 10-12 bokser for å ikke bli fri. Nå som det har vært tomt i butikkene ei tid har vi fått om lag 100 forespørsler i uka, folk ringer og sender meldinger og tar kontakt på våre Facebooksider. Vi har måttet svare til kunder over hele landet på hva som har skjedd, fra Finnmark i nord til helt sør i landet, sier han.

– Ikke rom for å bygge lager

Vesteraalens hadde i forkant produsert opp 800.000 bokser fiskerboller, og planen var at dette skulle holde til produksjonen var i gang igjen i fiskebollefabrikken.

–Vi trodde det skulle holde, men det gjorde det ikke. Folk er glade i fiskeboller, det er et produkt som engasjerer, sier Hjelle.

For tre uker siden var produksjonen i gang i nyfabrikken, en milepæl for Vesteraalens.

– Nå er det fra hånd til munn-prinsippet, alt som blir produsert blir sendt ut. Det er ikke rom for å bygge noe lager, for alt går rett ut. Det er artig å se, vi har ihvertfall ikke noe problem med at vi blir sittende inne med noe, sier Hjelle.

– Melding om humanitær krise

Selve finn-selgeren har sjømatprodusenten ikke vært i kontakt med. Men forleden kom det et nødrop fra Nord-Troms.

– Det var tidligere en kar fra Nord-Troms som sa nå måtte vi se å komme tilbake i butikkhyllene for nå var det humanitær krise, humrer Hjelle om en av de mange forskjellige artige meldingene fra kunder som savner den grønne boksen.

Da fiskebollene igjen surret over samlebåndet i nyfabrikken, delte de en video på Facebook som viser at nå er produksjonen i gang igjen.

– Da var Kurt Oddekalv inne og kommenterte og sa at det var en stor dag for Norge. Det synes vi var hyggelig, det er en milepæl å være i gang med første produksjon i ny fabrikk. Det som tok tid var å få flytta linja fra den gamle delen som er bygd inn i den nye, og flytte den over i den nye fabrikken, sier han.

Nå produseres det for fulle mugger, og det strømmer inn meldinger fra nord til sør om at boksene er i butikk.

– Skjønt noen steder har vi fått melding om at man er utsolgt. Men å gi 750 kroner for en boks, da skal man være veldig sulten og klar for fiskeboller i hvitsaus. Ikke for å ødelegge salget til annonsøren, men om folk smører seg med litt tålmodighet skal det la seg gjøre å få det til en lavere pris, sier Hjelle.