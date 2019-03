Sortland satser på å slå godt fra seg under U15 NM i volleyball

Sortland

– Norgesmesterskapet i 15-års klassen har vært det store målet hele denne sesongen, sier trener for Sortlands G15-lag, Håvard Hamansen-Wallstad.

Han forteller at troppen allerede er installert på Oslofjord Convention center, like utenfor Tønsberg.

– Guttelaget har trent godt i hele vinter og vi har klart å løfte det sportslige nivået på hele gruppa. Av de 24 lagene som er med i NM har vi som hovedmål å komme inn i det øvre sluttspillet, altså blant topp 16. Kommer vi med her kan alt skje. Kjernen i guttelaget vårt kan delta i U15 NM neste år også, så vi vil nok etter hvert møte lag som har mange siste års U15 spillere. Men vi vet at når vi klarer å spille opp mot vårt beste, kan vi spille godt og tukte de fleste, sier Hamansen-Wallstad.

Sortland G15 møter henholdsvis Tønsberg og KFUM Volda i dag, fredag. Deretter er det duket for slutt- og plasseringsspill. Treneren håper og tror at Sortland skal vinne begge kampene i gruppespillet og dermed avansere til sluttspillet.

Sortlands J15-lag treners av Henning Bye, som forteller at laget gleder seg uhemmet til mesterskapet.

– Jentene er veldig spente på helgen og er klare for å gi alt som trengs for å komme lengst mulig. Jentene selv har satt forventinger at dem skal spille best mulig i helgen og fokusere på å ha det gøy sammen og ikke minst utvikle seg som et lag, sier Bye.

Sortlandsjentene har havnet i pulje med Oslo Volley og Strandvika. Øksnes stiller også med to lag i mesterskapet, ett gutte- og ett jentelag.