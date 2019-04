VOL har inngått sponsoravtale med IL Morild

Sortland

Fredag ble sponsoravtalen mellom IL Morild og Vesterålen Online signert av sponsoransvarlig i klubben, Håkon Andreassen og daglig leder i VOL, Mona Kristine Rosvold.

Flere fornøyde fans

– Dette har stor betydning for oss ved at flere øknesværinger får muligheten til å se kampene våre på stream. Det har blitt veldig populært å følge kampene våre live, og særlig har det blitt spørsmål fra tilhengere om ikke bortekampene også blir vist. Så dette er vi veldig glade for, sier Håkon Andreassen, som er sponsoransvarlig i Morild sammen med Stig Ole Larsen.

– Vi ser god nytte i sponsoravtalen. Vi er i hvert fall fornøyd med at vi får til en samarbeidsavtale som går på innhold og profilering, sier Mona Kristine Rosvold, om at avtalen nå er fornyet.

Betyr mye

Samarbeidet innebærer at IL Morild sine kamper blir promotert i forkant hos VOL.

– Vi var fornøyde i fjor, og vi håper vi blir like fornøyde i år. Jeg tror det blir bra nå som vi kan nå ut til flere tilhengere med kampene våre. Det betyr mye for oss, at vi får til en slik streamingavtale, sier Andreassen.

– Nå er det bare om å gjøre å vinne kamper, sier Sandvold om fotballklubben som ble stiftet i 1937.

Bedre tv med fullsatt stadion

– Fotball er viktig for både Morild og VOL. Derfor er vi sponsor for klubben også i år, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL.

Han sier at han håper at fotballfolket i Øksnes fyller stadion ved hver hjemmekamp.

– Et full stadion gir veldig mye bedre tv enn en tom. Derfor ønsker vi at flest mulig går på kamp, sier Nilsen.

Han opplyser at VOL kommer til å sende de aller fleste Morild-kampene også i år.

– I fjor underholdt Morild mange av våre seere med god fotball. Jeg håper de lykkes minst like godt i år også, sier Nilsen.