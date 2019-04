Kystvakta deltar på øvelse Polaris 2019 i Finland

Sortland

Kystvakten og Hovedredningssentralen (HRS) deltar på Øvelse Polaris 2019 i Finland, ifølge melding på Twitter.

Kystvakten deltar med KV «Nordkapp» og det nye helikopteret NH90. Totalt 700 involvert i øvelsen, hvorav 83 fra Norge, skriver Kystvakten på Twitter.

I øvelsen blir det blant annet drillet på evakuering av mannskap fra skip med helikopter. Markører blir brukt ombord i det finske fartøyet «Fennica» og i redningsøvelsen blir disse evakuert.

Arktisk kystvaktsforum (ACGF) er en uavhengig, uformell, operasjonelt styrt organisasjon, ikke bundet av traktaten, for å fremme trygg, sikker og miljømessig ansvarlig maritim aktivitet i Arktis.

Styrker multilateralt samarbeid

Alle arktiske land, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA er medlemmer av forumet. Arbeidsoppgaver for ACGF roterer hvert annet år i samråd med Arktisk rådsformannskap. Finland er leder for forumet i 2017 - 2019, ifølge ACGTF sin hjemmeside.

Blant strategiske mål for forumet er å styrke multilateralt samarbeid og samordning innenfor arktisk domene, samt å bidra til et stabilt, sikkert og gjennomsiktig marint miljø.

Å bygge et felles operasjonsbilde for å sikre riktige protokoller for nødhjelpskoordinering og sikker navigering, og å beskytte havmiljøene er også blant målene.