– Skal ta opp barnehus med justisministeren

Sortland

Fredag reiser Sortlandordføreren sammen med rådmann Randi Gregersen og omsorgssjef Sture Jacobsen til møte i barne og likestillingsdepartementet. Der skal de ha møte med statssekretær Jorunn Hallaråker (Krf).

Dette skjer i forbindelse med at «Æ e mæ» er valgt inn i regjeringen sin handlingsplan for forebygging av vold og seksuelle overgrep ovenfor barn.

– Vi har invitert oss selv, og det gjorde vi før det ble kjent at vi lå inne i regjeringa sin handlingsplan, sier Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Til formannskapet sa hun at Sortland kommune tidligere har vært i Justisdepartementet for å fortelle om både Æ e mæ-modellen og behovet for å etablere tilbud om Barnehus for Nordre Nordland på Sortland.

– Vi kommer til å ta opp helsehus, det er lurt på holde trykket på i den saken. Jeg kommer til å kontakte justisministeren om dette, fordi jeg tror det er nødvendig å gjenta det, sa Bjørkmo, med henvisning til at det nå er ny justisminster på plass.