Får besøk av Dag Kajander og torskene Todd og Kodd

Sortland

– Det kom oss før øret at elever på barneskolen ønsket å høre historien om Kod og Tod live. Dermed inviterte vi likeså godt Dag Kajander opp for å spille og fortelle historien selv, sier den nyvalgte lederen i Sortland jazz- og viseklubb, Heidi Høwe i en pressemelding.

Pedagogisk med Kod og Tod

Historien som skal fremføres omhandler torskene Kod og Tod som er på leting etter foreldrene sine. På turen møter de blant andre på Kong Krabbe og Ola Taragjedd.

– Historien er spennende. Alle barn kan relatere seg til marerittet om at foreldrene plutselig blir borte, skrives det i pressemeldingen.

Jazz- og viseklubben peker også på at historien er pedagogisk, både i forhold til å lære barna om de ulike fiskeslagene og skapningene som lever i havet.

– I tillegg er den ispedd god og fengende musikk som er lett å lære, selv for de aller yngste.

Eventyrstund

Etter konserten vil det også bli eventyrstund i biblioteket på Kulturfabrikken.

– Mens Dag Kajander tar med barna under vann for å treffe Kod og Tod, så tar biblioteket med barna i skogen for å treffe Kjempen, skrives det.

Det er bibliotekar Marianne Hansen som skal lese høyt fra boka «Kjempen» av den prisbelønte forfatteren og illustratøren Akin Duzakin.

– Jeg tror dette blir en kjempeartig formiddag, og anbefaler alle å finne noen små de kan ta meg seg for å ta turen innom Kulturfabrikken på lørdag, sier Høwe.