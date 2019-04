Midlertidig løsning for akutt problem mens helsehus planlegges

Sortland

Kommunalsjef i Sortland kommune, Ann Kristin Vinje, orienterte formannskapet i sakene om helsehus og framdriften for nytt legekontor.

– I formannskapsmøte 18. desember ble det vedtatt en rekke punkter når det gjelder å få et helhetig legekontor, sier Vinje.

Vedtak fra formannskapsmøte 18. desember

– Vi etablerer legekontor i 1. etasje i sørfløya på rådhus II for å løse den akutte situasjonen for fastlegene i Sortland midlertidig. Dette skal erstattes med et helsehus, utredning og plassering av dette igangsettes i 2019, sier Vinje.

Jobber parallelt

Samtidig som utredningen, undersøkes det for leie av lokaler.

– Administrasjonen jobber nå parallelt med både utredning av 1. etasje på Rådhus II, samt vurdering av mulige eksterne lokaler. Det har vært benyttet megler for å finne relevante lokaler på markedet, og kommunen har mottatt informasjon fra flere interessenter for leie, sier Vinje.

Hun forteller formannskapet at flere steder blir vurdert med tanke på å leie lokaler eksternt, i tillegg til lokalene i sørfløyen på rådhuset.

Til politisk behandling til våren

– Av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gå i detaljer på hvem vi har dialog med videre frem mot ferdigstillelse av utredningen. Det er satt endelig frist til å gi tilbud til 17. april, sier hun.

Saken skal ifølge kommunalsjefen komme til politisk behandling i løpet av våren.

– Fortsatt er det en del utfordringer som må avklares, men det tas sikte på å fremme saken til politisk behandling i løpet av våren, slår Vinje fast.