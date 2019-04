Fire av svømmerne klarte NM-kravet

Sortland

Sortland svømme- og livredningsklubb er representert med 11 utøvere i stevnet Bergen Swim festival. Blant disse var den den yngste, Anders Inga (14) som vakte mest oppsikt med sine prestasjoner.

– Anders Inga er en av de yngste som er med, og han greide NM-kravet på 200 meter butterfly med tiden 2.21.62, Han tangerte faktisk kortbanepersen sin i langbane, sier trener Olav Nilsen.

Best i landet i sin årsklasse

For svømmerne fra Sortland er det uvant å svømme i 50-meters basseng, som er standardlengden i for eksempel OL og VM.

–Det tar litt lengre tid på alle distansene i en langbane, fordi du får ikke alle vendingene underveis. At han da tangerte sin pers, er en prestasjon. Anders Inga var 14 år i dag, så det var en bra bursdagspresang, sier Nilsen.

–Inga har nå best tid i landet i sin årsklasse i øvelsen butterfly. Det ble lagt litt merke til her, han er et kjempetalent. Anders er kanskje en av de beste vi har sett på mange, mange år i Sortland, sier trener Olav Nilsen.

På Bergen Swim Festival deltar totalt 860 svømmere, og noen av de som deltar er helt i verdenstoppen. Stevnet pågår hele helga til ende i Bergen, med finaler søndag.

Kvalifisert til senior-NM

To av utøverne fra Sortland svømte fredag kveld b-finale, for utøverne som havner på mellom 9. og 16. plass i øvelsen.

–Ivar Angell og Håvard Heggland gjorde det godt, Håvard havnet på 2. plass i B-finalen på tiden 4.48.78, han satte «pers» med ett sekund på 400 meter i individuell medley, sier Nilsen.

–Det var han utrolig fornøyd med, for svømmingen gikk mye raskere enn under forsøket som ble gjort fredag morgen, han var hele syv sekunder raskere enn under forsøket, sier han.

Håvard Heggland klarte dermed kravet til senior-NM i langbane-NM. Ivar Angell svømte på 4.55.54, og greide også NM-kravet til langbane-NM.

–Det er vi kjempefornøyde med. De samme guttene svømte hundre meter bryst og der perset de begge to, sier han.

– Bra uttelling

– Selv om vi ikke er så vant til 50-metersbasseng, så hadde vi bra uttelling i dag. På sommeren trener vi i så langt basseng, men til vanlig er dette ikke noe som vi er så vant til, det er dobbelt så langt som bassenget svømmerne trener i, sier Nilsen.

– Også Harald Georg Dalslett Hansen klarte NM-kravet, han svømte 100 meter fri på tiden 56.22. Aurora Stavøy greide også NM-kravet, hun svømte på 1.02.31 som mer kravet til langbane-NM på hundre meter fri, sier hun.

Både Aurora Stavøy og Harald Georg Dalslett Hansen er elever ved toppidrettsgymnaset NTG Bærum.

Totalt fire tok NM-kravet

– At vi har fire stykker som klarte kravet til NM, det er vi utrolig fornøyde med. At vi som en liten klubb klarer å stille med 11 svømmere på stevnet, synes vi også er bra, sier Nilsen.

Og i tillegg til imponerende prestasjoner i bassenget, får delegasjonen fra Sortland oppleve rene skjære sommerdager, med temperaturer opp mot 18 grader i Bergen.

– Det er kanonvær, som en nordnorsk sommerdag, og det er deilig, humrer Nilsen.