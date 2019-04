Høyttalere av, headset på! stor utelivs-trend kommer til Sortland

Sortland

Høres det rart ut? Silent Disco er nemlig ikke synonymt med den discoen vi hadde i gymsalen på ungdomsskolen, men er noe som har blitt en utelivs-trend i mange store byer i hele verden, og arrangøren melder om stor interesse fra publikum i forkant av arrangementet.

– Silent Disco har for mange, overraskende nok blitt en utelivstrend som har bredt seg over hele verden. Det hele er rart, men samtidig veldig morsomt, sier Jørgen Brobakken i MultiEvent. Lørdag 6.april arrangerer de Silent Disco på Petroleum bar - Sortland.

Headset på

Konseptet går ut på at man får headset til lån når man kommer til lokalet, på headsettet kan man velge mellom tre forskjellige spillelister, som hver har sin egen farge.

– Du ser hvem som hører på samme kanal som deg, ved å se på fargen, opplyser Brobakken.



Jørgen forteller videre at en ting man opplever raskt er at plutselig bryter det ut allsang blant en gruppe mennesker i lokalet.

– Og store deler av lokalet bytter til samme farge som dem har, da hører du de festglade ungdommene jaller med den sangstemmen dem har (eller ikke har) til refreng som «Det var øl, berusende ord, det var sommer det var sol» eller «Du e elektrisk, du gir me støt når e tenke på de», sier Brobakken og fortsetter;

– Som dere kanskje skjønner, er det ikke bare den vanligste klubbmusikken det eneste som går denne kvelden, her spiller en kanal kombinasjon av gode gamle sing-a-long låter og partylåtene folk synger med på! Det blir en sinnsykt kul stemning i lokalet.



Store forventninger

Brobakken forteller om utsolgte hus og stor stemning rundt om i landet så langt og han har stor tro på at det samme skjer på Sortland:

– Etter enorm etterspørsel og en rekke utsolgte hus på Norgesturnéen har vi høye forventninger til kvelden. Billettsalget er nylig sluppet, og vi ser allerede god aktivitet i forkant av arrangementet, sier han.