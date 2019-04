Toine C. Sannes er MDG Sortlands ordførerkandidat

Sortland

Miljøpartiet De Grønne stiller liste med mange nye navn i Sortland til årets kommunevalg. 12 kvinner, fem menn og med to kvinner på topp. Toine C. Sannes er valgt til partiets ordførerkandidat. Hun har flere sentrale verv og er også partiets fiskeripolitiske talsperson, heter det i ei pressemelding fra partiet.

Her er lista til MDG: 1: Toine C. Sannes 2: Vigdis E. Johansen 3: Tord Helge Reinsnes 4: Tove J. Haagensen 5: Ander Rune Karlsen 6: Aurora Bjørkheim Winsjansen 7: Susanne Askelien 8: Håvard Peder Lynghjem 9: Mona K. Elene Johansen 10: Mikaela Backman 11: Gunnar Norheim 12: Anna Gullvik 13: Jan Rabaas 14: Sylvia P. Carlsen 15: Ingunn Judit Moen Reinsnes 16: Kristin Simonsen 17: Berit Maske Rabaas

– Det er bra med nye koster i politikken, det gir et bredere perspektiv som er viktig når vi nå er i gang med programprosessen. Og det er ekstra gøy med så mange damer på lista, og at det er mange unge. Vi opplever økende engasjement, spesielt etter de unge sine klimastreiker og MDG har økt medlemstallet kraftig i år på samme måte som partiet på landsbasis, sier Sannes.

Partitiet forteller at de har vært fornøyd med egen oppslutning på meningsmålinger så langt i år. På sist kommunemåling lå de på mellom fem og seks prosent.

– Det forundrer meg ikke, for om man tar seg tid til å lese noe av vårt program, vil man se en sterk distriktsprofil. De Grønne ønsker for eksempel ikke å bruke storparten av samferdselspengene på store, kapasitetsøkende milliardprosjekter på Østlandet. Vi bruker mer penger til utbedringer av veier og rassikringer i distriktene enn regjeringen. Utbygging av hurtigladere og prosjektering av Nord-Norge banen. Også lokalt i Sortland har vi mye å gå på, for å ha hensiktsmessige kollektivløsninger, sier Sannes.

Ukjent på andre

Vigdis Elene Johansen står på andreplass, og er helt ny i politikken.

– Jeg har vært opptatt av å få barn og barnebarn engasjert i å ta vare på naturen og miljøet. Men nå haster det mer enn noensinne, å få til en endring. Derfor ser jeg meg nødt til å engasjere meg selv også. Det er aldri for sent, flere burde ta steget inn i politikken, sier hun.