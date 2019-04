Sortland

Foredraget arrangeres av Nordland Akademi og Museum Nord meldes det i ei pressemelding.

– I Knut Hamsuns Pan (1894) finner vi de vakreste skildringene av våren i Nordland som er gjort. Ingen som har lest romanen, kan glemme løytnant Glahns poetiske naturfølelse. Men kanskje glemmer vi lettere at under overflaten i dette vakre finnes det noe truende og nærmest demonisk? Hva betyr Nordlandsnaturen for Hamsuns hovedpersoner – og hvordan passer samene inn i Hamsuns Nordlandslandskap? Hamsun er kjent for rasistiske formuleringer om samene, særlig i Markens grøde (1917), heter det fra foredragshoder Lødemel.

Filmklipp

Under foredraget vil det vises bilder fra den første filmatiseringen av Hamsuns Pan, som ble spilt inn på Melbu i 1922.

Andreas Lødemel er universitetslektor i norsk litteratur ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT. Han har tidligere jobbet på Hamsunsenteret på Hamarøy, og skrevet artikler, deltatt i debatter og holdt en rekke foredrag om Hamsuns forfatterskap. Nå arbeider han med en doktorgrad om emnet.

Nordland Akademi og Museum Nord har samarbeidet i en årrekke på prosjekt og enkeltarrangement. I 2018 inngikk institusjonene en samarbeidsavtale. Målet er å gi publikum gode opplevelser.