Vil at Sortland kommune skal bli miljøfyrtårn

Sortland

I spørsmålet, som er sendt til media og ordfører Bjørkmo i forkant av møtet, skriver hun at det en rekke ganger har vært slik at Sortland kommunestyre har markert at bedrifter registrert i kommunen har fått godkjenning som miljøfyrtårn. Godkjenninga innebærer at virksomheten oppfyller krav innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

– Generelt bidrar ordninga til at virksomheter styrker sin innretning for et framtidig grønnere samfunn og gir bærekraft et mer konkret innhold. Verken Sortland kommune sjøl som heilhet, eller enheter eller avdelinger er så langt godkjente miljøfyrtårn. Som offentlig og viktig samfunnsinstitusjon mener Rødt at Sortland Kommune bør gå i spissen for å trekke utviklinga i mer bærekraftig ressurs- og miljøvennlig og klimanøytral retning, skriver Fossem.

I følge det nylig framlagte kommunebarometret som registrerer og sammenligner kommuner i landet, skårer Sortland dårlig på miljø. Rødt vil satse enda mer på at både Sortland Kommune sjøl - og de rammene kommunen legger for utviklinga for andre - skal styrkes på dette området.

– Da kan det å få godkjent kommunale virksomheter som miljøfyrtårn være en av flere måter å dra dette i gang på. Som politikere må vi på en helt annen måte enn tidligere ta på alvor - også i lokalmiljøet - de kravene framtida setter for oss, og som på en flott måte i disse dager fremmes av unge og ungdommer.

Spørsmålene til Bjørkmo lyder som følger:

1. Hvilken mening har ordfører om Sortland kommunes innsats og engasjement for å følge opp føringen om bærekraft som ligger i kommunens overordna samfunnsplan?

2. Vil ordfører ta initiativ til at virksomheter/avdelinger i Sortland kommune raskt setter seg mål om å bli miljøfyrtårn?

Svaret vil Bjørkmo komme med i kommunestyret i Sortland førstkommende torsdag.