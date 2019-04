Ble sertifisert som Miljøfyrtårn

Sortland

Det betyr at bedriften har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mes brukte sertifikat for miljøbedrifter som vil vise miljøansvar. Det er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar.

Totalt har 14 bedrifter i Sortland fått Fyrtårnprisen. I fjor var det Visit Vesterålen som fikk prisen.

Aquakultur får prisen for godt miljøarbeid. Bedriften, som ble etablert i 2008, kombinerer blant annet havbruksdrift med kunnskapsformidling, og tar vare på miljøet.

Tre personer er ansatt i bedriften, som for øvrig eies av Nordlaks. Det var Sverre Bjørnbakken Birkeland og Marte Sørbø Hoholm som mottok prisen av ordfører Tove Mette Bjørkmo.