Fortalte om voldtekt

Sortland

Tiltalte er siktet for en rekke seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Overgrepssak i Vesterålen Innrømmet å ha vært alene i badstue med jenta Det er dag tre av rettssaken, der en vesteråling møter i Vesterålen tingrett tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. I dag har det vært tiltaltes forklaring, der han blant annet innrømmer å ha vært alene i badstue med den fornærmede jenta.

Da den tiltalte var i vitneboksen i Vesterålen tingrett i går, kom det fram at det tidligere var fremkommet bekymringsmeldinger mot tiltalte, som på det aktuelle tidspunkt var engasjert i en frivillig organisasjon i Vesterålen. Bekymringsmeldingene gikk på upassende oppførsel.

Dagens første vitne var i 2017 leder for den frivillige organisasjonen, og ble i dag konfrontert av aktoratet om hun på det aktuelle tidspunkt ble gjort kjent med bekymringsmeldingene som ble framsatt.

– Nei, det ble jeg ikke.

Hun hadde reagert sterkt om hun ble gjort kjent med dette, fastslo hun i retten i dag.

Innførte strenge regler

Hun sier at organisasjonen etter å ha blitt kjent med bekymringsmeldingene i 2017, innførte strenge regler for hvordan voksenpersoner skal opptre i forhold til yngre medlemmer av organisasjonen.

Vitnet forteller videre at det ble framsatt flere bekymringsmeldinger fra andre med tilknytning til organisasjonen, noe aktor bekrefter er gjort kjent.

I dag redegjorde politietterforsker Chris T. Eriksen om hvordan politiet rundt pågripelsen av tiltalte, tok beslag i elektronisk utstyr.

Ved gjennomgang av logger og innhold, viste det seg at tiltalte hadde slettet store deler av samtalelogg med fornærmede. Fornærmede hadde også slettet mye av loggen på sitt elektroniske utstyr, men ikke like mye som tiltalte.

– Spørsmålet blir hvorfor tiltalte har slettet dette, påpeker aktor Thor Erik Høyskar retorisk.

Saken startet med en anonym chat En vesteråling møter denne uken i Vesterålen tingrett tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. Saken startet da jenta chattet med Prosenteret.

Brøt barnevernets oppfordring

Etter at tiltalte ble pågrepet i begynnelsen av 2018, ble fornærmede umiddelbart sendt til Bodø for å bli tatt hånd om av fagpersoner og barnevern.

Ved fornærmedes hjemkomst skulle barnevernet følge med på reisen og følge fornærmede hjem til hennes bopel og snakke med foresatte. Politioverbetjent Anne Margrete Kleczka redegjorde i retten i dag, og uttalte at tiltalte da ble oppfordret av barnevernet til å ikke ta kontakt med fornærmede, noe han ikke etterkom.

– Tiltalte ytret ønske om å hente fornærmede på flyplassen og kjøre henne hjem, noe barnevernet sterkt frarådet. Likevel oppsøkte tiltalte fornærmedes bopel på kvelden sammen dag hun kom hjem, opplyste politioverbetjenten i dag.

Fortalte om voldtekt

En person som stod fornærmede nær vitnet for retten, og sier hun ble kontaktet av fornærmede i juni i fjor. Fornærmede hadde da med boka «Rett og slett» (egen sak om boka omtalt på VOL i går. Bok om barns rettigheter, red.).

Overgrepssak for Vesterålen tingrett: Boka som endret alt – Det gjør stort inntrykk, sier forfatter Mariann Youmans om rollen en av hennes bøker spiller i overgrepssaken som nå går for Vesterålen tingrett.

– Fornærmede slår opp i boka på et kapittel om voldtekt, og sier dette hadde skjedd med henne. Vi tar så kontakt med politiet om hendelsen, fastslo vedkommende i dag.

Vedkommende sier videre at gjennom hennes tilknytning til den fornærmede jenta hadde sett på henne at hun hadde virket «plaget» i lengre tid. Etter at fornærmede tok kontakt og viste fram boka og på en måte åpnet seg, framstod hun noe lettere til sinns.

Vedkommende fulgte også fornærmede til Bodø og Barnehuset som følgesperson under tilrettelagte avhør.

– Kjente du til fornærmedes forhold til tiltalte? Spurte forsvarer Øystein Mørkved.

– Ja, det gjorde jeg. Jeg visste også om fornærmedes nære forhold til tiltaltes datter, og blant annet deres hytteturer.

Boka «Rett og slett»

En annen person som også stod fornærmede nær, inntok vitneboksen i dag. Hun bekreftet ovennevnte persons historie fra juni 2018, da de to var sammen da fornærmede slo opp på kapitlet om voldtekt i boka «Rett og slett».

Vitnet fortalte at fornærmede hadde åpnet seg for henne og fortalt om et konkret overgrep på en hyttetur.

– Fornærmede berettet for meg om et overgrep, der tiltalte var på hyttetur sammen med sin datter og fornærmede. Da skjedde ifølge fornærmede et konkret seksuelt overgrep mot henne i løpet av natta.

Vitnet forklarte videre at hun hadde fått høre om flere seksuelle overgrep under sin samtale med fornærmede. Også «psykisk vold» var ifølge vitnet noe tiltalte hadde bedrevet overfor fornærmede.

Saken fortsetter utover dagen og avsluttes i morgen, fredag.