- Er det tvil, skal han frifinnes

Sortland

– Finnes det et fnugg av tvil, så skal tiltalte frifinnes, fastslo forsvareren.

Rykter eskaleres

Mørkved påpekte at bekymringsmeldingene mot tiltalte var fremkommet etter rykter, og ikke etter bevis. De kan heller ikke brukes til støttebevis, minnet han på.

– Og da skal de ikke vektlegges.

Han minnet om at rykter kan oppstå og eskaleres, ved å bli fortalt gjennom flere ledd.

Forsvareren minnet videre på at tiltalte ved oversendelse av en pornografisk video til et ungt medlem av den frivillige organisasjonen, selv tok kontakt med mottaker, hennes foreldre og politiet, for å melde fra at den var feilsendt. Dette mente han viser at det var en feilsendelse, og ikke en bevisst handling fra tiltaltes side.

Diskuterte med kona

Når det kom til den omtalte angrepillen, som tiltalte påstått skal ha kjøpt til fornærmede, så poengterte forsvareren at tiltalte hadde drøftet dette med sin kone.

– Hvorfor diskuterer han dette med sin kone, om han ønsker å holde dette skjult? Spurte han retorisk overfor dommer og meddommere.

Mørkved tegnet også et bilde der fornærmede på et vis har ansett tiltalte og hans familie som sin andre familie, og deres bolig som sitt andre hjem. Når det kommer til de mange chattemeldingene via sosiale medier, mente han at dette er uskyldig og ikke noe påfallende i seg selv.

– Det var fornærmede som selv tok initiativ til flesteparten av disse meldingstrådene. Hun sendte de første meldingene om morgenene, påpekt han.

Stor risiko

Når det kom til de påståtte overgrepene på offentlige steder, blant annet i en idrettshall og på ei hytte, hevdet forsvarer at tiltalte tok enorm stor risiko dersom det er sant at overgrep har funnet sted her.

– Når det kommer til påstått overgrep i en badstue, mens kona befant seg rett på utsiden, så viser dette like stor risiko om det stemmer. Dette skurrer i mine ører, hevdet Mørkved.

Et annet tema forsvareren tok opp, var at fornærmede var «forberedt» av flere personer til å framstå troverdig.

Holder ikke mål

Forsvarer mente også at mange slettede meldinger på messenger skal fremstå som bevis på skyld fra tiltaltes side, ikke holder mål.

– Jeg sletter selv ofte mange meldinger. Jeg er ikke skyldig i noe av den grunn.

Mørkved uttalte at dersom retten, mot formodning, skulle finne tiltalte skyldig, så må retten ned i straffeutmåling.

Forsvarer Mørkved la ned påstand om frifinnelse i både skyldspørsmålet og i erstatningskravet.