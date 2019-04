Tromsdalen ble for sterke for Sortland G19

Sortland

Hjemmelaget vant til slutt kampen med solide 6-2.

– Det startet med stillingskrig og var mye frem og tilbake i starten av kampen. TUIL tar mer og mer over og kommer til en del gode sjanser, men Patrick står veldig godt i mål. Vi står høyt og får et gunstig brudd på deres kant og scorer når det er rundt fem minutter igjen til pause, men TUIL svarer og scorer rett før dommeren blåser av, forteller trener for Sortland G19, Julie Voktor Pedersen.

Tromsdalen får straffe rett etter pause, og scorer. Derifra og ut styrer de mesteparten av spillet.

– Vi får 5-2 på en kontring før det til slutt blir 6-2. Vi møter et godt samspilt lag som spiller i G19-serie, sier treneren.

På spørsmål om hva som ikke fungerte godt nok i kampen, svarer hun:

– Vi sliter litt med at vi ikke løser presset helt, og det blir mye en og to sammen, og ikke samlet. Vi gjør også en del enkle feil som vi blir straffet på. Men det var god læring, selv om det er kjedelig at vi nå er ute av cupen, slår Julie Voktor Pedersen fast.

Sortlands mål ble for øvrig scoret av Sander Endresen og Sondre Norgård Meløe.