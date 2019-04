Trafikkulykke i Kjerringvik

Sortland

Dette gjør de på Twitter.

«Kjerringvik. Melding om trafikkulykke på FV885. Nødetater på vei til stedet. Oppdateres her.», skriver politiet på Twitter.

Kjerringvik ligger i Eidsfjord. Ulykken er skjedd på fylkesvei 885/Eidsfjordveien.

Trond Olsen i politiet sier følgende til VOL etter ulykken:

– Det dreier seg om en bil med to passasjerer. De har ikke greid svingen og havnet utenfor veien. Det ser ut som det har gått greit med begge to rent fysisk, sier Olsen.

Han sier videre at ambulanse ikke rykket ut, men at politiet har oppfordret de to i bilen å oppsøke legevakt for en sjekk.

Innsatsleder Stig Hansen sier at det er uoppmerksomhet som har gjort at bilen kom for langt ut på veiskuldra og dermed fortsatt ut i fjæra. Politiet har opprettet sak, men førerkortet til sjåføren er ikke inndratt. Sjåføren var en mann i 20-årene.