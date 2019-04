Tore Pettersons vil ta oppgjør med «alt det perfekte»

Sortland

Han høstet svært gode kritikker da han besøkte Sortland i fjor, med sitt gripende foredrag om mobbing, noe han selv dessverre har veldig stor kjennskap opp gjennom barne- og ungdomsskoleårene.

Tore har alltid vært litt «annerledes», men har greid å snu dette til noe positivt og vil vise andre også at det er mulig.

Kjent fra Sofa

Også denne gangen er det event-byrået Hakeslipp på Sortland som er ansvarlig arrangør når Petterson kommer nordover. Petterson ble nasjonalt kjent etter sin deltakelse i NRK-serien Sofa, som gikk i 2016 og 2017. Etter dette har han også deltatt på Kjendis-Fargen og vært dommer i Skal vi danse. Men mesteparten av tida si bruker han på å holde foredrag, og det er få som går uberørt ut av salen når han har sagt sitt.

Opplæringskontoret

- I år arrangerer vi foredraget med Tore i samarbeid med Opplæringskontoret for Nordre Nordland, men det er åpent for alle, sier Innerlifeterapeuten Wenche Sørlie Hamremoen og journalist Marianne Lovise Strand i Hakeslipp.

De brenner for å løfte mennesker og arrangerer både store og små seminarer, som kan være med på å forandre andres liv. De vil hjelpe både ungdom og voksne til å se egne ressurser og finne gleden i livet. Denne gangen handler det om «generasjon perfekt».

Tør å vise følelser

- Tore er god på å snakke direkte til sitt publikum, han skaper engasjement og rom for ettertanke og snakker like godt til fagfolk og foreldre som til ungdom. Tore har humor og snert i sin formidling og evnen til å begeistre og berøre, han tør å vise følelser, sier Strand.

Da han holdt foredrag i Kulturfabrikken i fjor, satt Marius Sixx Petterson (23) fremst i salen.

I år vil deltakerne på foredraget også få høre Marius sin historie, om hvordan han også har følt seg annerledes og blitt mobbet for måten han var og kledte seg.

Spurte om praksisplass

Journalist Marianne Lovise Strand gjør et lite intervju med Marius og sjefen hans, Helene Enoksen på Vita. Helene er veldig glad for at hun gav Markus sjansen den gangen han kom og spurte etter praksisplass.

- Vi tror Marius sin historie kan motivere andre og vise at nytter å ikke gi opp når man møter motgang. Marius hadde det vanskelig i tenårene og slet lenge med å få seg jobb, men i dag har han fast jobb på Vita og er veldig fornøyd med livet.

- Skap en fin opplevelse

- Få med deg klubben, kollegene, familien og kom alene, la oss skape en fin opplevelse sammen som kan bidra til å hjelpe andre til å stå opp for seg selv, lyder oppfordringen fra Sørlie Hamremoen og Strand.