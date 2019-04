Strømløst i Gullesfjord etter mastebrann

Sortland

Tidligere mandag kveld var også deler av Indre Sigerfjord, fra Hagen og utover mørklagt som følge av strømbruddet. Her har man nå fått elektrisitet og lys tilbake.

Det opplyser Rolf Starheim fra Vesterålskraft sin vakttelefon.

– Fortsatt er det mørkt fra Langvassbukt og inn til Gullholm. Vi jobber fremdeles med saken, men vet ennå ikke hva vi får til i kveld. Strømbruddet skyldes en mastebrann inne i Langvassbukta, sier Starheim.

Jobber med feilretting

Mastebrann kan oppstå ved at en isolator punkterer, eller ved en tråd som faller ned på traversen.

– Da begynner det å gå strøm til jord, og det kan ta fyr, forklarer han.

Vesterålskraft jobber for fullt med å reparere linja og rette opp feilen.

– Montører er ute nå og holder på med feilretting. De er på vei opp til linja for å se hva de kan gjøre for å få strøm til resten av Gullesfjorden. Vi måtte legge ut nettet fra Hagen tidligere, ettersom det var det nærmeste fjernstyrte punktet vi hadde, for å få dette slukket fortest mulig, sier Rolf Starheim.