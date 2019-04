Sortland

Dette melder iTromsø.

21. april: Otto Stavem Johansen klar for 4.-divisjon. Storelva sikret seg søndag midtstopperen, som spilte siste halvdel av forrige sesong for Sortland i 3.-divisjon. Johansen har allerede fått litt spilletid for Storelva – i vinterseriekampen mot Ishavsbyen 13. april. Da ble han utvist og risikerte å bli suspendert i sesongstarten.

Stavem Johansen spilte godt for SIL i fjor høst, men bytter nå altså beite.