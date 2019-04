Luksusyacht passerte Sortlands-sundet

Sortland

Tidlig i april ankom yachten Magna Grecia Narvik, der de fikk et ublidt møte med tollvesenet, skrev avisa Fremover.

Yachten reiser verden rundt som base for gjester med fete bankkontoer. Prisen for å leie båten er på 3,5 millioner kroner – per uke. I tillegg kommer alt annet, driftsomkostninger, mat – og de to helikoptrene som var til gjestenes rådighet under oppholdet i Narvik.

Da skipets gjester ankom Narvik torsdag sto også tollerne klare på kaia.

Da tollerne forlot hadde de tømt skipet for store mengder vin, hetvin og brennevin.

Fremover er kjent med at det skal være snakk om flere hundre flasker vin med verdi på til sammen over to millioner kroner. I tillegg skal tollbetjentene ha tatt med seg hetvin og brennevin for over en halv million kroner.

Kilder sier til Fremover at årsaken til beslaget skal være et feil utfylt skjema.

I ettermiddag passerte altså luksusyachten forbi Sortland.