– Godt å være i gang og glad for 3 poeng

Sortland

Kampen ble spilt i Blåbyhallen og endte til slutt med de solide sifrene 5-1 til Sortland.

– Vi kommer nok til å bite fra oss i år også Fredag sesongåpner Sortlands fotballdamer, mot Svolvær. Trener Marius Jørgensen er spent på hvordan sesongen vil utarte seg.

Jørgensen er ekstra glad for at jentene kom raskt tilbake etter å ha havnet under resultatmessig tidlige i kampen.

– Det tar litt for lang tid for jentene å komme skikkelig i gang i kampen. Om dette skyldtes nerver i åpningskampen vet jeg ikke, men periodevis var vi på det nivået vi skal være. Alle spillerne fikk også mye spilletid, og det er bra, redegjør en tross alt fornøyd trener.

God lagseier

Selv om treneren drar fram enkeltspillere i person av Vilde Lyngstad, Anne Kaspersen og Helene Nyvold, som alle gjorde en meget solid kamp, så mener treneren at det til slutt var en solid lagseier som sikret tre poeng.

– Jeg er meget godt fornøyd med å endelig være i gang med seriespill og fornøyd med tre poeng. Dette var en klar lagseier for jentene, fastslår han.

Cupen neste

Sortland har ny kamp allerede førstkommende onsdag, da Mjølner er neste motstander – da i cupen. Jørgensen mener Mjølner i år er et bedre lag enn i fjor, da de har slått seg sammen med Hokvik og styrket stallen.

Sortland har likevel historisk sett hatt et godt tak på Mjølner i Blåbyhallen.

– Jeg forventer nok en tøff kamp, men håper på en ny god kamp og ny seier.