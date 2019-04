Sortland

For å varme opp til plateslippet, tar han turen hjem i mai for å holde konsert i Sortland Gamle Kino.

– Vi har vært heldig. Vi har fått i gang planer som har ført til at vi har måttet forholde oss til flere kalendre, og det er en av grunnene til at det har tatt tid, sier Peer Nic til VOL.

– Har vært en drøm

Artisten har samlet det han selv beskriver som sine ti beste låter på debutalbumet. Startskuddet for albumet gikk av da Peer Nic møtte den prisbelønnede produsenten Rune Berg, kjent fra The Margarets, under Sommerfesten på Giske i 2016.

– Det tar litt tid å finne den rette sounden, men det har vært fantastisk og spille inn i studio. Det er veldig morsomt at låtene blir tolket av en produsent, og prosessen har vært en drøm, sier artisten.

Med seg på albumet har Peer Nic med seg flere som kan sees på som et norsk stjernelag. Olaf Olsen fra Big bang bidrar, og det gjør også Christer Knutsen fra Madrugada og Frank Hammersland fra Pogo Pops.

– Frank Hammersland har bidratt stort til platen, og det var blant annet han som kom opp med navnet på albumet, sier Peer Nic.

Da produsent Berg arbeidet med flere plater samtidig, skulle også tilfeldighetene ha det slik at det Makedonske Radio og Symfoniorkester kunne være med på Peer Nic sitt debutalbum.

– De skulle være med på den nye platen til Benny Borg, og Rune Berg foreslo derfor at vi også kunne ha dem med, sier artisten.

Radio og symfoniorkesteret bidrar blant annet på singelen til sortlendingens album som slippes 3. mai.

– Nærmere meg

– Hva kan folk forvente av ditt kommende debutalbum?

– Jeg tror at folk vil komme mye nærmere meg som artist, i tillegg til at de vil komme nærmere tekstene og gitararrangementene mine enn de har gjort tidligere. Jeg har jo også utviklet meg som artist i denne prosessen, sier han.

Albumet var ferdig i fjor sommer, men for å få sluppet det på best mulig tidspunkt, venter de til september i år.

Frem til plateslippet skal det slippes en singel i måneden.

– Et fantastisk sted

For å gi publikum en liten smakebit på hva albumet inneholder, legger Peer Nic ut på en liten miniturne i mai.

– Først skal jeg ha to konserter i Tromsø, før jeg kommer til Sortland. Deretter drar jeg videre til Trondheim og Oslo, sier han.

Det er ikke uten grunn at han har valgt å holde konserten i Sortland på Sortland Gamle Kino.

– Jeg har valgt det lokalet fordi at det er et fantastisk sted og et fint konsertlokale, sier han.

Etter plateslippet i september, skal artisten legge ut på en større turné med full besetning.