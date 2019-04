Stor konsert med store instrumenter

Sortland

Sortland kulturskole har samlet små og store elever fra kulturskolen, elever fra Sortland videregående skole, voksne amatører og profesjonelle musikere til samspill, står det å lese i en pressemelding.

Publikum får høre ensembler i forskjellige størrelser, alt fra kvartett til et stort fellesorkester som teller over tjue musikanter.

Programmet består av en god blanding med filmmusikk, pop, rock og klassisk musikk. Spesielt aktuell er kanskje musikken fra Game of Thrones, den populære serien som nettopp har sluppet siste sesong. Cellistene fremfører også kjente coverversjoner av Michael Jackson- og Metallicalåter, i tillegg til klassiske perler av bl.a. Haydn og Schubert.

«Mange har et forhold til cello og bass, men det er ikke ofte man kan oppleve et orkester bestående kun av disse mørke instrumentene. En av grunnene til at det fungerer så godt, er at de har så stort omfang; fra de dypeste kontrabasstonene til celloens lyseste. Instrumentene er også kjent for sin varme klang, og publikum kan glede seg til en variert og flott opplevelse i Møysalen denne maikvelden», heter det i pressemeldingen.