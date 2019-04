Rednex til Fæsterålen

Sortland

– Vi har fått en almass med henvendelser fra folk som ønsker ekte 90-tallsnostalgi til Fæsterålen, og det skal vi selvfølgelig innfri. Derfor er vi glad for at ingen ringere enn selveste Rednex kommer, forteller festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Den svenske musikkgruppen spiller countryinspirert eurodance, og ble kjent i både Europa og USA på 90-tallet for sin megahit “Cotton Eye Joe” som i dag har over 100 millioner avspillinger på musikktjenesten Spotify. Bandet har siden den tid ridd videre på nostalgibølgen, er fremdeles aktuell med over 1 million månedlige lyttere på samme musikktjeneste.

– Vi er peise sikre på at Rednex vil gi en massiv massedains på årets festival, og gleder oss stort til å se hele Vesterålen komme sammen igjen for en ekte folkefest, sier festivalsjef Pedersen.

Moderniserer nettsiden

Rednex er den sjette artisten som lanseres til den populære festivalen. Resten av artistene ligger på den nye nettsiden til Fæsterålen.

– For å få kunne utvikle festivalen så har det vært viktig for oss å få ei nettside som gav oss flere svar på hvem Fæsterålingene egentlig er. I fjor hadde vi rekordtrafikk på festeralen.no, vi måtte også derfor sikre oss at den nye nettsiden var klar for trafikken. Og vi synes sjøl ho blei væn, sier Pedersen avslutningsvis.