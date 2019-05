Fyll og bråk flere steder i Nordland natt til 1. mai

07:00 Narvik: Politiet har utført promillekontroll i sentrum. 20 førere ble kontrollert. Ingen anmeldelser.

04:00: Sortland: Melding om feststøy fra privatadresse i sentrum. Patruljen har vært på stedet. Festen var i ferd med å bli avsluttet da patruljen kom på stedet.

04:00 Bodø: Melding om feststøy fra privatadresse i sentrum. Politiet har vært på adressen. Festen ble avsluttet. En av festdeltakerne ble overlatt til helsevesenet på grunn av beruselse.

04:00 Bodø: Melding om flere personer som slåss på Mørkved. Politiet har vært på stedet. Ingen av personene var skadet. En person fikk pålegg om å holde seg borte fra stedet resten av natta. Mannen var i begynnelsen av 20 årene.

03:00 Fauske: Melding om amper stemning på en bensinstasjon. Tilløp til slåssing. En del russ på stedet. Politiet har vært på stedet. Meldte om at stemningen var OK nå.

03:00 Brønnøysund: Melding om to personer som har slåss. Den ene parten hadde en liten hevelse i ansiktet. En av partene mistenktes også for bruk av narkotika. Blir anmeldt for dette. Mennene var i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20 årene.

03:00: Vestvågøy: Patruljen har stanset kjøretøy der fører ikke hadde gyldig førerkort. Mannen blir anmeldt. Han var i slutten av tenårene.

03:00 Rana: En person blir anmeldt for brudd på pålegg. Mannen fikk pålegg om å holde seg unna samlingssted. Dette klarte han ikke å overholde. Mannen var i slutten av tenårene.

03:00 Bodø: Nye klager på støy fra russecampen. Politiet har vært på stedet. Russen fikk beksjed om å slå av musikken.

02:00 Sortland: To personer har vært innvolvert i voldshendelse i sentrum. Den ene personen blødde litt fra ansiktet, men ikke skader utover det. Begge partene fått pålegg om å forlate sentrum resten av natten.

02:00 Bodø: Politiet har vært på en adressen etter klager på feststøy. Festen er avsluttet og huseier har fått pålegg om å holde det stille resten av natta.

02:00 Rana: Patruljen er ved Klokkerhagen. Fest på stedet. Mange berusede personer. Flere mindreårige personer på stedet.

01:00 Bodø: Mann blir anmeldt for bruk av narkotika i sentrum. Han erkjente å ha røyet hasj. Mannen blir anmeldt. Han var i begynnelsen av 20 årene.

Nokså mye å gjøre også tirsdag....