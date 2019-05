Fredrik røk ut av Paradise Hotel: - Jeg ble dolket i ryggen

Sortland

Lenge så det svært lovende ut for Norum med tanke på videre opphold på hotellet. Han vant nemlig en tvekamp.

Hendelsen skjedde i en såkalt parseremoni, der deltakeren Jamilla valgte Severin i stedet for Norum. Til programleder Triana Iglesias, la han ikke skjul på at han var skuffet. Samtidig var han klar på at han kunne lagt ned en større innsats for å overbevise Jamilla om at hun burde valgt ham under parseremonien.

– Det er mest på grunn av at jeg ikke har løpt rundt og spilt spillet, men heller hatt mer fokus på å ha det artig og å bli kjent med folk, sa han til programlederen og la ikke skjul på at han synes det var veldig mye spill inne på hotell.

– Noe av det gøyeste

Til VOL forteller Norum at ting ikke gikk helt etter plan da han røk ut.

Fredrik fra Sortland er med på Paradise Hotel I mandagens sending av Paradise Hotel, entrer en vesteråling det beryktede hotellet i Mexico.

– Jeg hadde en avtale med en annen person (Severin, red.anm) som sviktet meg. Jeg følte meg rett og slett dolket i ryggen. Jeg var oppriktig lei meg, sier han.

På spørsmål om hvordan han vil karakterisere sitt opphold på hotellet, svarer han kontant:

– Det er noe av det gøyeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det var rett og slett dritartig, sier han til VOL.

Møtte sin største helt

Selv om det sagnomsuste hotelloppholdet tok raskt slutt for 20-åringen, var det ikke bare tristesse å lese i ansiktet hans under parseremonien. Han uttrykte nemlig voldsom begeistring for en av de andre deltakerne, den kontroversielle russelåtartisten, Tix.

– Jeg har opplevd å møte min største helt og forbilde. Å møte Tix er ganske stort for meg og noe jeg kommer til å med meg ta videre i livet. Det var veldig stort for meg å bli venn med ham, og å møte ham, sa vesterålingen, som til og med fikk artistens fremste varemerket, pannebåndet, til odel og eie.

– Neste gang jeg kommer på konsert i nærheten av deg, kommer jeg ikke til å se deg på første rad, da skal du backstage, repliserte artisten.

Overfor VOL, legger ikke Norum skjul på at han har lyst på mer Paradise Hotel.

– Jeg kommer absolutt til å søke neste år også, slår Fredrik Norum fast.