Sortland G16 banket Andenes

Sortland

Sortland ble for sterke for gjestene i Blåbyhallen og vant kampen 6-2. Sortland kom desidert best i gang og ledet 2-0 etter bare tre minutter. Når de gikk opp til 3-0 like før pause, var kampen i realiteten avgjort. Andenes kom derimot mer inn i kampen etter hvilen og reduserte to ganger. Trener for Sortland G16, Roger Andreassen, er fornøyd med resultatet, men ikke med selve spillet.

– Det er ikke den beste kampen vi har spilt så langt i år. Den bærer preg av åpningsnerver. Selv om vi har prestert bra i flere turneringer vi har deltatt på i vinter, var innsatsen langt fra så god som vi kan. Men vi vinner fortjent, sier han.

Tok livet av kampen

På spørsmål om hva som ikke fungerte, svarer Andreassen:

– Da vi går opp til 2-0 etter få minutter, på to cornere, tar det livet av kampen. Vi følte at vi hadde mye rom å springe i, og ikke alle lag takler balltempoet vårt. Men når balltempoet til Andenes ikke er så høyt, fører det til at vi slutter å springe og å stresse dem. Dermed faller hele kampplanen vår som handlet om å ha trykk i spillet og fart på kantene. Hele laget ramlet ned på et nivå som vi ikke ønsker å være på, forteller han.

Vil vinne serien

Andreassen og Sortland har ambisjoner om å vinne årets serie. Treneren mener at laget er godt forspente til å gjøre nettopp det, blant annet fordi de har mye fart fremover på banen og kantspillere som beskrives som blant de raskeste i serien.

– Vi har også bra med fysikk i laget, særlig i midtforsvaret og har ellers en god sentrallinje. Og så har vi brukbar bredde i troppen. Vi vil være med i toppen og ønsker å kjempe om å bli seriemester. I tillegg ønsker vi å gjøre det bra inn mot kretssluttspillet. På gode dager vet vi at vi kan være på høyde med de beste lagene i kretsen, slår Roger Andreassen fast.

G16-serien i Vesterålen ble allerede sparket i gang for tre dager siden. Da møtte Luna9 og Melbo, i en kamp som også ble svært målrik og endte 8-4 til hjemmelaget.