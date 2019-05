Håper på god oppslutning på folkemøte om narkotika

Sortland

Arrangementet som holdes i kommunestyresalen i Øksnes rådhus har gratis inngang. Kvelden blir åpnet av ordfører Karianne Bråthen, og initiativtaker Marianne Reinholdtsen håper på fullt hus.

– Det var kul på veggene sist vi hadde møte om temaet. Vi håper det kommer mye folk, selv om det ikke er sikkert det kommer like mange som forrige gang, sier Reinholdtsen.

– Ikke vær kompis - vær foreldre Befolkningen i Øksnes gikk mann av huse i går for å delta på åpent temamøte om illegale rusmidler i regi av Øksnes kommune og Øksnes Sanitetsforening.

Narkotikaforebygging

Hun synes det er rett tid for et nytt folkemøte om narkotika nå når det går mot sommertider.

– Bakgrunnen for at vi arrangerer dette møtet er at vi er opptatt av temaet og synes det er relevant for lokalsamfunnet. Det er viktig å ha fokus på å lære mer om narkotika. Vi hadde ikke lyst til at det skulle gå for lang tid mellom møtene, at vi følger opp og holder tråden i dette, sier hun.



Denne gangen samarbeider Øksnes sanitetsforening med Norsk Narkotikapolitiforening, en ideell organisasjon med genuin interesse for narkotikaforebygging. Målgruppen for «Bry De»-prosjektet denne kvelden er foreldre og voksne som har daglig kontakt med barn og unge.



Formannskapet i Øksnes kommune: Vil arrangere åpent møte om rus i Øksnes For å følge opp drøftingssaken om russituasjonen i Øksnes, vedtok formannskapet mandag blant annet å arrangere et åpent møte/dialogmøte i kommunen.

Usikkert om politiet kommer

Det er lagt opp til to foredrag i løpet av kvelden:



Foredraget «Bry deg» blir holdt av Torbjørn Nervik fra Norsk Narkotikapolitiforening. Nervik har bred erfaring med narkotika/rus og voldsforebyggende arbeid. Han holder kurs og foredrag for foreldre, skoler og utelivsbransjen. Han vil dele kunnskap og gode råd til foreldre og voksne angående forebygging.



Foredraget «Tør du» blir holdt av ekteparet Mona og Arne Bratland som formidler om det å ta fatt på livet igjen etter å ha mistet en uerstattelig ungdom som uerfarent eksperimenterte med MDMA - et stoff som ofte ufarliggjøres. De deler din sin opplevelse av sjokk, sorg, fortvilelse, stoffets ubarmhjertige virkning, sjansespillet og ikke minst; oppfordringen til å si nei.



– Det er enda usikkert om lokalpolitiet kan stille. Jeg spurte den for lenge siden og har vært i kontakt med lokalpolitiet, men de er usikre på om de kommer, eller hvem som kommer, sier Marianne Reinholdtsen som er leder i Øksnes Sanitetsforening.



Mulighet for anonyme spørsmål

På forrige folkemøte var det satt av tid lagt opp til spørsmålsrunde fra salen.

– Politiet kommenterte da etterpå at de synes de fikk lite spørsmål. Derfor gjør vi det litt annerledes denne gangen, folk får mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål til foredragsholderne. Også kan de som ikke er komfortable med å reise seg i forsamling og stille spørsmål muntlig, heller sende de inn på forhånd via sms, sier Reinholdtsen.

Hun tilføyer at på den måten blir det også mulig å stille spørsmål anonymt.

– Erfaringer fra andre temakvelder vi har hatt er at det har fungert veldig fint å sende inn spørsmål per sms. Og da får kanskje folk også spurt mer om ting de lurer på, sier hun.

Nervik i narkotikapolitiforeningen og Bratand-paret, skal besøke skoler i høst, for å drive forebyggende arbeid blant elever.

– I dette folkemøtet er det foreldre og voksne som er målgruppen, og jeg tror det er viktig at vi har disse møtene fordi det er et forebyggende arbeid mot narkotika, slår Reinholdtsen fast.