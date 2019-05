Snill Sortlandruss holdt seg våken hele natta på elgvakt

Sortland

I en bil på med motoren i gang sitter fire rødkledde med hodet på skakke, de er søte, russeguttene, når de sover. Å sove det gjør derimot ikke Vida Finnesen eller Thea Hansen, de formelig sprudler av energi og spretter og danser rundt på asfalten.

Sortlandrussen har natt til onsdag vært samlet i skolekvartalet for å kollektivt ta russeknuten elgvakt, om alstå består av å holde seg våken i 24 timer.

– Dårlig med elg

– Det ble dårlig med elg i natt. Jeg ble så sliten at jeg måtte legge med og «chille» i blomsterbedet ei stund, ler Thea.

Selv om noen har sovnet av, er mange fortsatt våkne og musikken dundrer fra partyteltene. Temperaturen er lav ute, men stemningen er høy, de smiler og danser i det de er i ferd med å starte oppryddingarbeidet i og utenfor teltene.

– Vi har hatt det veldig artig i natt. Jeg har ikke begynt å bli trøtt egentlig, sier Thea i det klokka nærmer seg syv på morgenen.

– Egentlig var det masse mer folk, men noen har sovna. Det har vært veldig god stemning hele natta, vi har grillet pølser og egentlig bare kosa oss sammen, sier Vida.

Og Sorltandsrussen bedyrer at de er snill russ. De aller fleste russeknutene er av det uskyldige slaget, som å bryte konvensjoner ved å sitte oppå pulten en hel skoletime.

Nakensprint over brua

– Det er også endel klassiske knuter, at vi stiller oss opp i rundkjøringa også sier regelen ett tut, en skål. Det er sånt som har vært tradisjon på Sortland i mange år, så folk vet om den knuten, sier Sofie Nicolaysen.

Av de drøyere knutene er å springe naken over Sortlandsbrua. Noe som må ha vært en veldig kald spurt.

– Jeg sprang naken over brua i natt, ler Julia Solvoll, som forteller at det gikk helt fint til tross for at det var kjølig.

– Det meste vi holder på med er uskyldig moro. Den drøyeste knuten er konglen, det betyr at man har hatt sex utendørs. Men det er ingen som har tatt akkurat den russekuten, sier Vida Finnesen.

Skaper godt samhold

– Det vi gjør er mest uskyldig moro. Litt pranks blir det, men vi har ikke lyst til å gjøre noe slik at andre føler det er ubehagelig eller føler seg uvel. Vi har herjet litt med vannpistoler og denslags, så det er ikke mer enn hva man kunne forvente. Vi er nok ganske snill russ, jeg tror det er mange andre som er mye verre enn oss, sier Astrid Martinsen.

Hun forteller at elgvakta samlet elever både fra allmennfag, musikklinja og salg og service.

– Egentlig kjenner vi ikke hverandre så godt på tvers av linjene, og nå når alle har vært samla har det vært utrolig bra stemning. Man blir kjent med folk, og blir litt tryggere på hverandre. Det er trivelig for det skaper samhold, sier hun.

Å være våken ei hel natt sammen, gjør at man blir godt kjent. Nå er det om å gjøre å klare å holde seg våken gjennom skoledagen.

– Det er vel bare å «keep swimming», ler Astrid som medgir at hun gruer seg litt. I det oppryddinga tar til er øyenlokk i ferd med å bli tunge. Men det var verdt det for å få knuten i russelua.