– Hva med at vi tar inn en vannledning her?

Sortland

Sortland har som by behov for mer vann, og dermed var vanntilførsel også noe som er presisert i utbyggingsavtalen for hotell.

– Det står i avtalen om sprinkleranlegg at utbygger selv må koste vanntilførsel for sprinkelanlegg. I mellomtiden har det dukka opp et spørsmål rundt muligheter for å få vannledning som gir vanntilførsel til Sortland sentrum. Dette går spesielt på at at dette kan gjøres på en annen måte, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Spørsmål rundt saken ble sendt til plan og utviklingssjefen onsdag, dermed har man ikke klar noen utredning.

Bjørkmo fikk fram latter i salen, med en noe selvironisk kommentar rundt forståelsen av kart.

Vannledning opp ved Selnes

– Vannledning fra Selnes kunne dekke flere vannbehov som Sortland sentrum har. Er dette noe som kan vurderes? Dette er ei vurdering vi kan gjøre i ettertid, og noe som vil sørge for en vanntilførsel til en større del av Sortland enn å enkeltvis lage anlegg etter hvert som prosjekt kommer, sier hun.

Den alternative vannledningstraseen vil hjelpe på det som er et behov for vannforsyning i hele sentrum. Karl-Erling Nordlund (Sp) mener dette kan være et godt alternativ for å løse saken med mer vann til byen.

– I utviklingsavdelinga har det vært en dialog i dag morges, der vi har vurdert dette tiltaket i forbindelse med hotellprosjektet, men man har konkludert med at det vil forsinke prosjektet betydelig. Utbygger er fullt innforstått med at man tar ansvar for tilgjengelig vann for sprinkling. Men det er i høyeste grad et interessant prosjekt å tenke videre på, sier kommunalsjef Ann-Kristin Vinje.

Hun tilføyer at dette vil gi en samla utbygging for sentrum, og at rådmannen vil ta forslaget med videre i sin vurdering når det gjelder utvikling av Sortland sentrum.