– Tar med oss engasjementet og felleskapet inn i valgkampern

Sortland

– Nordland hadde 22 delegater fra lokallag over hele fylket. Forslag til uttalelser fra flere av lokallagene ble vedtatt av landsmøtet. Det gjelder blant annet fiskeripolitikk og stopp privatisering av persontogtrafikken på Nordlandsbanen. En uttalelse om Nord-Norgebanen ble oversendt landsstyret til sluttbehandling etter som det kommer en foreløpig rapport fra Jernbanedirektoratet om noen dager som skal ut på høring, melder Rødt i Nordland i en pressemelding.

Fra Vesterålen var det med tre delegater, Kamilla Fossem, Susanne Hansen og Kristin Bang.

Fossem sier at vesterålsdelegasjonen var delt i synet på bruken av ordet «kommunisme».

– Et flertall gikk for å beholde ordet kommunisme i partiets prinsipp-program. Her var vi fra Vesterålen delt i synet. Vi hadde ikke med oss noe mandat, så vi stemte etter egen mening. Kommunisme er uansett viktig for Rødt, sier Fossem til VOL.

Fossem sier at abortlov, styrking av fagbevegelsen og sosial dumping er andre saker som har vært viktige under landsmøtet.

Fire kommuner

Rødt stiller i år valgliste i Andøy, Sortland, Øksnes og Hadsel. Fossem sier at partiet har mål, både på kort og lang sikt.

– Vi tar med oss engasjementet og fellesskapet som partiet har når vi nå skal drive valgkamp lokalt. Vi skal jobbe mot forskjells-Norge, for innbyggerne og ikke utbyggerne og mot flere landbaserte vindmøller. Målet er få å inn flest mulig representanter fra Rødt slik at vi kan gjøre en forskjell. Og i neste stortingsvalg skal vi over sperregrensen, sier Fossem.

