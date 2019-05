Sortland

– Vi fikk inn bestikket av tre i forrige uke. Sugerørene har vi hatt inne litt lenger, sier trainee ved Kiwi Lykkentreff, Therese Lyså til VOL.

Hun er klar på at dette er en bra endring.

– For miljøets del er det det beste. Kiwi er jo grønn, og dermed er det viktig at vi er i front når det gjelder miljø, sier hun.

– Rett vei å gå

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sa i forbindelse med strandryddedagen at Norge vil starte med et forbud mot engangsplast umiddelbart. Dette vil gjelde engangsbestikk, tallerkener, spisepinner, sugerør, Q-tips og rørepinner. Dermed kan den kommende sommeren bli den siste for engangsbestikk i plast.

– Plast i naturen gjør enorm skade på dyr, fugl og fisk. Folk legger ned en formidabel innsats for å rydde opp, men for virkelig å løse problemet må vi stanse tilførselen av ny plast. Da er forbud rett vei å gå. Plastproduktene vi nå skal forby er unødvendige, og det finnes mer miljøvennlige alternativer, sa Elvestuen i en pressemelding.

Ved å bytte ut engangsbestikk i plast med tre og å gå over til sugerør i papp, reduserer Norgesgruppen plastavfallet med omkring 53 tonn totalt.

– I KIWI ønsker vi både å hjelpe våre kunder til å ta sunne og miljøvennlige valg, og selv bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal være i front på miljø, slik grønnfargen vår forplikter oss til, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy på butikkens egen hjemmeside.

Opptatt av miljø

At de nå skifter ut plast med tre og papp, betyr ikke at plasten blir kastet.

– Vi vil selge ut alt av papp før det bare er de nye produktene som vises i hyllene. Ingenting skal kastes, sier Lyså hos Kiwi Lykkentreff på Sortland.

Hun sier at det enda er tidlig å se effektene av skiftet, men at hennes inntrykk er at folk er fornøyde med endringen.

– Jeg vil tro at vi i større grad vil se effekten når det blir litt varmere i været og grillsesongen starter for fullt, sier hun.

– Har du inntrykk av at folk på Sortland og i Vesterålen er opptatt av miljøet?

– Ja, det har jeg absolutt inntrykk av. Jeg har tidligere jobbet på en Kiwi-butikk i Harstad og inntrykket mitt er at folk her i Sortland er flinkere på å ta med seg egne handleposer når de handler, sier Lykså.