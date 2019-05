Sjekket inn igjen på Paradise Hotel

Sortland

– Dagen jeg røyk ut fikk jeg beskjed de skulle komme neste dag og fikse flybilletter hjem i lag med meg. Neste dag da, jeg våknet, fant jeg ett brev på ett bord hvor det sto at jeg i stedet skulle komme inn igjen. Det var veldig deilig å komme tilbake siden jeg følte at jeg ikke fikk gjort noe der inne sist, sier Norum til VOL mandag kveld.

Fredrik røk ut av Paradise Hotel: - Jeg ble dolket i ryggen Under torsdagens episode av Paradise Hotel, røk sortlandsgutten Fredrik Norum ut av programmet, en uke etter at han sjekket inn.

Da han røk ut, skjedde det i en parseremoni. Norum var både emosjonell og fortvilet over at han måtte forlate hotellet. Han uttalte også til VOL at han følte seg dolket i ryggen. Nå håper 21-åringen at han kan reise kjerringa og virkelig vise hva som bor i ham.

– Jeg håper at jeg kan gjøre mer enn forrige gang og kanskje holde til en finale, sier han.

Under avskjeden sist, uttrykte Norum begeistring for russeartisten TIX, som også deltar i programmet. De to rakk å utvikle en såkalt bromance, noe som skal dyrkes enda mer i tiden som kommer, ifølge vesterålingen.

Fredrik fra Sortland er med på Paradise Hotel I mandagens sending av Paradise Hotel, entrer en vesteråling det beryktede hotellet i Mexico.

– Det var deilig å se TIX igjen. Det spesielle med ham, er at jeg elsker musikken hans. Han er også en fantastisk gutt, sier en begeistret Norum, som allerede har vært med artisten på et sponsoroppdrag.

Paradise Hotel består som seg hør og bør også av flere jenter i ulike kategorier. På spørsmål om det var noen av dem han syntes det var særlig befriende å treffe igjen da han returnerte til hotellet, svarer han:

– Jeg hadde et lite håp om at Sofie Karlstad hadde sjekket inn, men jeg var veldig glad for å se Marthe der, slår Fredrik Norum ettertrykkelig fast.