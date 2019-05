Sortland

Om ikke hele barnetoget på Sortland ente opp i Blåbyhallen, hadde i hvert fall flere hundre tatt turen for å fortsette 17. mai-feiringen. Til tross for at køen av is-sultne barn og kaffetørste foreldre var lang, var stemningen god.

Barnas 17. mai-tale i Sortland: – Vi ønsker at alle skal føle at de hører til Da Olav Randers-Pehrson og Live Kristiansen fra Lamarka skole, holdt barnas 17. mai-tale sammen med Johannes Høgden og Erikke Høve Albrigtsen fra Sortland barneskole, sto blant annet inkludering og mangfold i fokus.

– Det er morsomt

Noen av de som hadde tatt turen til Blåbyhallen var søskenbarna Anna Auglend (10) og Linnea Sørensen (11).

– Det beste med 17. mai er at vi kan spise masse is, godteri og kaker, mente Linnea.

– Har dere spist mange is til nå?

– Vi har bare spist én, sier søskenbarna, mens Susanne Tøllefsen, mor til Linnea legger til at de kun har spist én is til nå.

– Ja, vi har bare spist en is, enda, sier Anna.

– Hva synes dere om å være i Blåbyhallen på 17. mai?

– Det er morsomt, sier Linnea, mens Anna mener at det kunne vært noen flere leker.

Begge hadde prøvd seg på leker som å kaste ball på fiskebollebokser og å skyte ball på blink.

– Det gikk ganske dårlig, slår Anna fast, mens Linnea er litt mer optimistisk om sine resultater.

– Hva er det viktig å gjøre på 17. mai?

– Man skal være sammen med familien og venner, sier Linnea.

Et flott arrangement

Mor og tante Tøllefsen sier til VOL at hun synes arrangementet i Blåbyhallen er veldig flott.

– Barna får springe fritt rundt og leke med hverandre, og selv om det er mye folk her føles det ikke slik, sier hun.

Da været i Vesterålen ikke alltid er like bra, nasjonaldag eller ei, mener hun at det er fint å kunne være inne uansett vær.

– Det er også veldig fint at man har et sted der man kan møtes og feire på tvers av hvor man bor, sier Tøllefsen.

