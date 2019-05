Søker etter frivillige til ARN

Sortland

– For andre gang er Sortland valgt ut som vertskommune for Arctic Race of Norway. Til å gjennomføre Sortland sin del av dette er vi avhengig av så mange bidragsytere som mulig. Av disse står frivillige for mye av jobben som gjøres selve ritthelga, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kommunen trenger frivillige til å være løypevakter, rigging og andre oppgaver i forbindelse med arrangementet.

Ifølge Arne Osnes, prosjektleder for ARN 2019 i Sortland kommune, trenger de om lag 70 frivillige.

– Nå i første omgang har vi invitert lag og foreninger til et folkemøte torsdag 23. mai klokken 18:00 i Rådhus 2. Vi håper folk fra lag og foreninger stiller opp, og at de i etterkant melder seg som frivillige, sier han til VOL.

De ønsker i all hovedsak frivillige fra lag og foreninger.

– Skulle enkeltpersoner ønske å stille som frivillig, får vi vurdere hvert enkelttilfelle. Vi ønsker i hovedsak frivillige fra lag eller foreninger da noen må holde oppsyn med gruppene, sier Osnes.