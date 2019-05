– Jeg vil aldri oppnå rettferdighet gjennom en rettssak

Sortland

– Saken blir stanset på grunn av at jeg aldri vil oppnå rettferdighet og få livet tilbake gjennom en rettssak, skriver han i en pressemelding til NRK.

Saken skulle etter planen opp i Vesterålen tingrett 22. og 23. mai, men er nå altså stanset.

Rosenvinge hadde saksøkt Sortland kommune for to millioner kroner.

Det var i oktober i fjor nyheten om søksmålet ble kjent.

En kilde ved Vesterålen tingrett forteller at saken er hevet etter at partene kom til et utenforrettslig forlik. Noe mer kan Vesterålen tingrett foreløpig ikke opplyse om. Ingen av de involverte partene var tilgjengelig for kommentar på det aktuelle tidspunktet. VOL kommer tilbake til saken.

Formannskapet i Sortland: Orienterte om rettsstrid bak lukkede dører Formannskapet valgte torsdag å lukke orienteringen om rettstvisten mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, tidligere elev ved Holmstad skole.

Oppvekstsjef Erik Strand: – Jeg har full tillit til de ansatte og ledelsen ved Holmstad skole Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, tror at ledelsen ved Holmstad skole, tar tak i utfordringene knyttet til mobbing. Han er uenig at det er en «mobbekultur» ved skolen.

Mange mobbeofre har kontaktet William Rosenvinge: – Oppførselen til Sortland kommune har vært bøllete Den siste uka har vært en positiv opplevelse for William Rosenvinge, som opplever at til og med folk på gata stanser og sier hyggelige ting. Samtidig er han ikke fornøyd med måten Sortland kommune har agert på i saken.

Mobbesaken i Sortland: «Jeg kan ikke huske at en lærer noen gang grep inn» Vitneuttalelsene som følger med William Rosenvinges stevning av Sortland kommune forteller om omfattende mobbing, manglende inngripen fra lærere og et mønster som gjentok seg. Kommunens vitneuttalelser forteller derimot en annen historie.