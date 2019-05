– Kunne ikke være mer fornøyd

Sortland

– Nei, dette har vært over all forventning. Det har vært kul på veggene stort sett hele tiden siden vi åpnet dørene i går, og køen ved kassa har mildt sagt vært lang. Men ingen har klaget på køen, og vi har heller fått skryt både for utvalget og prisene, forteller en strålende fornøyd Johannessen til VOL da vi besøkte butikken fredags ettermiddag.

Store partikjøp

Om man skal bedømme butikkens popularitet ut i fra antall besøkende som var innom den korte stunden VOL tilbrakte i lokalene, må man være så ærlig å si at det var imponerende. Gjennomgangstonen blant de handlende var at prisene var overraskende lave.

– Ja, det er også en del av konseptet vårt. Vi handler inn store partikjøp og får også varer rett fra Intrasports hovedlager. Og ved å kjøpe inn utgående modeller og varer presser vi prisene ytterligere ned, redegjør nestsjefen, fortsatt like blid.

Variert utvalg

Hun lover også at Sport Outlet hver uke har nye varer på tilbud, i tillegg til faste lave priser.

Med over 800 kvm å boltre seg på, tilbyr Sport Outlet både treningstøy, ute- og innebekledning, fiskeutstyr, sko og mye annet.

– Vi har ventet lenge på dette, og det er kjempegodt å endelig være i gang for fullt. Vi er som sagt kjempefornøyde med oppstarten, og så får vi håper at kundene også setter pris på oss i fortsettelsen, avrunder nestsjef Benedikte Johannessen.