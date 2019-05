Holmen Industriområde er nominert

Sortland

Det kommer frem i en pressemelding.

Mens arkitektfirmaet Snøhetta tegnet anlegget, var det Øksnes Entreprenør som sto bak byggingen. Kaiområdet og bygningene, som består av administrasjonsbygg, fryseterminal, tørrlager, gjestehus og parkeringsanlegg, sto ferdig i 2016.

Juryen sier følgende om Holmen Industriområde: «Administrasjonsbygget strekker seg utover mot havet, svevende – kun hvilende på to føtter lengst ute på kaia. Den grønne fargen på beina går igjen på de bærende konstruksjonene også innvendig. Fargen er ikke tilfeldig. Det er den samme som fargen som kan skimtes i sjøen rett utenfor kaia. Øksnes Entreprenør gikk i 2017 helt til topps i den prestisjetunge kåringen European Business Awards (EBA). Øksnes Entreprenør-sjef Stian Reinholdtsen har uttalt at Holmen-anlegget er det prosjektet som best beskriver Øksnes Entreprenør».

I tillegg til Holmen Industriområde er følgende tre nominert til prisen:

Ureddplassen (Gildeskål), Moldjord Bygg og Anlegg.

Skage Barnehage (Overhalla), G-L Bygg.

Prostneset Havneterminal (Tromsø), Peab Bjørn Bygg.

De som har vunnet tidligere er: