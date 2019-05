Ny krimjournalist i Vol

Sortland

– Det er mye nytt og en stor overgang fra å bo på Frogner til å bo på en gård utenfor Sortland, omgitt av masse dyr, men jeg trives med det. Jeg har fått noe som er annerledes, sier han.

Stor interesse for krim

Thon er utdannet arkeolog fra Oslo og Roma, men har holdt på med journalistikk så lenge han kan huske. De siste 20 årene har han jobbet som journalist i ulike aviser og magasiner.

– Jeg har jobbet i Illustrert Vitenskap, ViMenn, Alle Menn, og nå til sist vært fast freelancer i Dagbladet i tre år, sier han.

Han har jobbet mye med feature-sjangeren og har stor interesse for krimhistorie og true crime. Det var også årsaken til at han søkte på jobben som krimjournalist i VOL.

– Det som slo meg da jeg så stillingsannonsen, var at det ble søkt etter en krimreporter, noe som det ikke er så vanlig å ha nå til dags. Det var jobben jeg så først, før jeg etterpå undersøkte hvor Sortland er. Når jeg fant det ut, fikk jeg veldig lyst på jobben, søkte og fikk den, sier han.

Mottakelig for tips

Thon dekker feltet krim, og tenker at han har en fordel i og med at han ikke har bindinger eller kjenner så mange folk i Vesterålen.

– Jeg er veldig mottakelig for tips, og håper at hvis noen tenker at de har en historie de gjerne ønsker at avisen skal skrive om, men som de ikke har turt å snakke om tidligere, kan de komme til meg, sier han.